В детском лагере "Юнармеец" обустроили спортивную площадку – Собянин

6 августа, 16:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спортивную площадку обустроили для детей в оздоровительно-образовательном центре "Юнармеец" в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мэр напомнил, что в конце июня он посетил детский лагерь "Юнармеец" вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Дети показали нам лагерь и сказали, что в нем не хватает хорошей спортивной площадки", – отметил Собянин. "Уже готова, принимайте", – добавил он.
В конце июня были с @VorobievAndrey в лагере "Юнармеец" Щелковского района. Дети показали нам лагерь и сказали, что в нем не хватает хорошей спортивной площадки. Уже готова, принимайте. pic.twitter.com/XBnwMNGCqB— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 августа 2018 г.
Ранее сообщалось, что Собянин и Воробьев приняли решение создать координационный совет по контролю за детским отдыхом в лагерях столичного региона.
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