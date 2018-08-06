В детском лагере "Юнармеец" обустроили спортивную площадку – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивную площадку обустроили для детей в оздоровительно-образовательном центре "Юнармеец" в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр напомнил, что в конце июня он посетил детский лагерь "Юнармеец" вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. "Дети показали нам лагерь и сказали, что в нем не хватает хорошей спортивной площадки", – отметил Собянин. "Уже готова, принимайте", – добавил он.

В конце июня были с @VorobievAndrey в лагере "Юнармеец" Щелковского района. Дети показали нам лагерь и сказали, что в нем не хватает хорошей спортивной площадки. Уже готова, принимайте. pic.twitter.com/XBnwMNGCqB — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 августа 2018 г.



Ранее сообщалось, что Собянин и Воробьев приняли решение создать координационный совет по контролю за детским отдыхом в лагерях столичного региона.