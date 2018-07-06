Собянин утвердил проект планировки территории в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в Западном Дегунине. Она ограничена Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и улицей Верхнелихоборская. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Площадь проектируемой территории составляет 10,95 гектара.

Этим же документом изменяются границы нескольких объектов природных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Западном Дегунине построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Ходить туда смогут взрослые и дети. Для них появятся тренажерные залы, бассейны, настольный теннис и бильярд.