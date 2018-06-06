Собянин объявил благодарность сотрудникам библиотеки им. Ахматовой

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил благодарность коллективу центральной библиотеки №197 имени Анны Ахматовой. Текст распоряжения был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Центральная библиотека имени Ахматовой входит в состав "Централизованной библиотечной системы Западного административного округа".

В документе подчеркнуто, что благодарность выражается за большой вклад, который сотрудники библиотеки внесли в развитие культуры и библиотечного дела в столице.