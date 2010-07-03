Собянин поздравил с днем рождения актера Станислава Любшина

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Станислава Любшина. Поздравление мэр опубликовал в Twitter.
6 апреля Любшину исполнилось 86 лет. "Про таких, как он, говорят: живет, а не играет", – написал глава города.
Собянин пожелал актеру здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.
Станислав Любшин родился в Москве. В 1959-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Затем дебютировал "Современнике" в спектакле "Пять вечеров". В разные годы играл в Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой и Театре на Малой Бронной. Сейчас работает в МХТ имени Чехова.
Зрители знают Любшина по ролям в фильмах "Моя жизнь", "Печки-лавочки", "Степь", "Слово для защиты", "Вечный муж" и других.
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