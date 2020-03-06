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Мэр Москвы

14:16

Поезда "Москва" и "Москва 2020" станут базовыми для московского метро – Собянин

мэр Москвы город транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин рассказал о поездах, которые будут курсировать по московскому метро в течение ближайших пяти-десяти лет, сообщает ТАСС.

Он отметил, что модели "Москва" и "Москва 2020" станут основными для подземного транспорта. Собянин подчеркнул, что поезда "Москва" – современные и комфортные. Мэр Москвы рассказал, что эти модели обслуживаются по самым высоким стандартам.

"У нас большие планы по развитию метрополитена. Модели "Москва" и "Москва 2020" будут базовыми для столичного метро. Будем работать на них ближайшие 5-10 лет", – отметил Собянин.

Собянин сообщил об этом во время визита учебно-производственного центра. Он поздравил обучающихся там женщин с Международным женским днем и напомнил, что с 1 января 2021 года женщины смогут устраиваться на должность машиниста электропоезда метрополитена.

Ранее стало известно, что численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

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