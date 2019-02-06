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06 февраля, 19:44

Система мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг появится в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

06 февраля, 19:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление об утверждении положения о Единой системе мониторинга и администрирования телекоммуникационных услуг Москвы. Документ появился на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ожидается, что ЕСМА обеспечит автоматизацию процессов непрерывного и качественного оказания телекоммуникационных услуг. Новая система также проследит за своевременностью оказания телекоммуникационных услуг по контрактам столичных властей и подведомственных им организаций.

Кроме того, ЕСМА нужна для мониторинга, управления и учета телекоммуникационных услуг, а также сбора и обобщения информации о различных сбоях. Система будет составлять статистические и оперативные отчеты о работе телекоммуникационного оборудования.

Участниками ЕСМА станут оператор системы и ее пользователи. К последним относятся органы исполнительной власти и подведомственные им организации, а также исполнители по контрактам на оказание телекоммуникационных услуг.

Ранее Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера. Основой данной структуры будет IT-платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу, или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта.

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

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