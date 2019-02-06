Собянин освободил от должности зампрефекта Северного административного округа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель префекта Северного административного округа Олег Попов освобожден от занимаемой должности. Распоряжение Сергея Собянина опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

С 1997 года Попов работал в органах исполнительной власти столицы на различных должностях. Заместителем префекта стал летом 2013 года. Курировал сферы транспорта, связи и гаражного хозяйства. В частности, рассматривал вопросы, связанные с изменением организации дорожного движения, установкой дорожных знаков, светофорных объектов. Уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе.