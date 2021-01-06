Собянин назвал создание системы хордовых магистралей в Москве приоритетным проектом

Собянин подвел итоги транспортного строительства в 2020 году

Сергей Собянин заявил, что строительство системы хордовых магистралей в столице является приоритетным проектом на ближайшие три года. Об этом мэр Москвы написал на личной странице в социальной сети.

"На ближайшие три года наш приоритетный проект – система хордовых магистралей, которая охватит 73 района города", – рассказал градоначальник.

Общая строительная длина четырех хорд – Северо-Восточной, Юго-Восточной, Южной и Северо-Западной – составит 355 километров с учетом искусственных сооружений, съездов и дублеров.

Собянин напомнил, что за 2020 год в Москве построили 115,5 километра дорог, а также 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.

Ранее мэр Москвы рассказал о значимых событиях прошлого года.Он напомнил о Некрасовской линии метро, поезде нового поколения "Москва-2020", Московских центральных диаметрах и совместной работе с РЖД.

