Собянин поздравил с днем рождения артистку Нину Русланову

10:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил народную артистку России Нину Русланову с днем рождения. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
"Выдающаяся актриса, Вы вписали много замечательных страниц в летопись отечественной культуры", – написал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что Русланова представила зрителям драматические, лирические, комедийные женские образы, а фильмы с ее участием стали частью золотого фонда отечественного кино. Глава города добавил, что у этих картин появляются все новые и новые поклонники. Собянин отметил, что в основе успеха актрисы – ее талант и трудолюбие, яркая индивидуальность.
"Ваше служение искусству является примером для молодых артистов", – заключил Собянин.
Нина Русланова называет 5 декабря 1945 года днем своего рождения – она выбрала эту дату сама, потому что информации о том, как она появилась на свет, нет. В возрасте 2-х месяцев ее нашли в Богодухове, после девочку воспитывали в детском доме.
Сначала Русланова окончила строительное училище, потом стала студенткой Харьковского театрального института, затем – Театрального училища имени Щукина. Русанова работала в Театре имени Вахтангова, в 1967 году дебютировала в кино. В творческом досье актрисы – более 80 ролей в кино. Русланова является народной артисткой России, лауреатом множества премий.
"Звезды советского экрана": Нина Русланова
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