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Мэр Москвы

05 сентября 2018, 21:41

Всесезонные площадки для семейного отдыха открылись в столице

мэр Москвы Сергей Собянин парки

Фото: twitter.com/MosSobyanin

В столичных районах Зябликово, Новокосино и Северное Бутово открылись всесезонные площадки для семейного отдыха под открытым небом. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что площадки установили по просьбе местных жителей. На них планируется проводить фестивали и районные праздники.

Каждая из площадок получила собственное оформление. В частности, одна из площадок стилизована под сказочный средневековый замок, также представлены стили модерн и советский ампир.


Накануне Собянин открыл новый городской парк технических видов спорта в Печатниках на месте большой нелегальной свалки. На площади около 30 гектаров созданы автомобильные, велосипедные и мототрассы, зоны зимнего спорта и отдыха, а также детская игровая зона.

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