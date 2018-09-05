Всесезонные площадки для семейного отдыха открылись в столице

В столичных районах Зябликово, Новокосино и Северное Бутово открылись всесезонные площадки для семейного отдыха под открытым небом. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что площадки установили по просьбе местных жителей. На них планируется проводить фестивали и районные праздники.

Каждая из площадок получила собственное оформление. В частности, одна из площадок стилизована под сказочный средневековый замок, также представлены стили модерн и советский ампир.

Москва предлагает множество современных форматов для активного семейного отдыха. На днях открылись новейшие всесезонные площадки под открытым небом в Зябликово, Новокосино и Северном Бутово. О них просили сами местные жители. Здесь будут проводиться фестивали и районные праздники pic.twitter.com/gy5H4oSrkG — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 сентября 2018 г.



Накануне Собянин открыл новый городской парк технических видов спорта в Печатниках на месте большой нелегальной свалки. На площади около 30 гектаров созданы автомобильные, велосипедные и мототрассы, зоны зимнего спорта и отдыха, а также детская игровая зона.