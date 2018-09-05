Всесезонные площадки для семейного отдыха открылись в столице

05 сентября 2018, 21:41
Фото: twitter.com/MosSobyanin
В столичных районах Зябликово, Новокосино и Северное Бутово открылись всесезонные площадки для семейного отдыха под открытым небом. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что площадки установили по просьбе местных жителей. На них планируется проводить фестивали и районные праздники.
Каждая из площадок получила собственное оформление. В частности, одна из площадок стилизована под сказочный средневековый замок, также представлены стили модерн и советский ампир.
Москва предлагает множество современных форматов для активного семейного отдыха. На днях открылись новейшие всесезонные площадки под открытым небом в Зябликово, Новокосино и Северном Бутово. О них просили сами местные жители. Здесь будут проводиться фестивали и районные праздники pic.twitter.com/gy5H4oSrkG— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 сентября 2018 г.
Накануне Собянин открыл новый городской парк технических видов спорта в Печатниках на месте большой нелегальной свалки. На площади около 30 гектаров созданы автомобильные, велосипедные и мототрассы, зоны зимнего спорта и отдыха, а также детская игровая зона.
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