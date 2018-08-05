Собянин рассказал о реконструкции ВДНХ

5 августа, 12:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В реконструкции ВДНХ ежедневно принимают участие тысячи человек, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
По словам мэра такое количество людей работает на ВДНХ с 2014 года.
"Кусочек за кусочком, метр за метром, объект за объектом – мы реставрируем и вводим их в строй такими, какими они были задуманы изначально – десятки лет тому назад", – отметил градоначальник.
Он отметил реставрацию фонтана "Золотой колосс", не работавшего на протяжении многих лет. Специалистам удалось восстановить огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой.
Помимо ремонта фонтанов, большое внимание уделяется благоустройству территории ВДНХ.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о новом виде сыра, который представят гостям сырного фестиваля на ВДНХ.
На ВДНХ после 30-летнего перерыва заработал фонтан "Золотой колос"
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