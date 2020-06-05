Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Михаила Кокшенова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Михаила Кокшенова, сообщает Агентство "Москва".

Мэр направил телеграмму в Союз кинематографистов России. "Ушел из жизни актер большого таланта и обаяния, оставивший яркий след в отечественном искусстве и снискавший искреннюю любовь миллионов зрителей. С неподражаемым мастерством Михаилом Михайловичем создана богатая галерея комедийных и других узнаваемых образов", – подчеркнул глава города.

Он выразил надежду, что светлая память о Кокшенове навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и поклонников.

Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. В 2017 году он перенес инсульт, после чего долго восстанавливался. Последние полгода артист боролся с тяжелой болезнью.

В 1957 году он окончил отделение геологоразведки Московского индустриального техникума. Во время учебы параллельно ходил на занятия в театральной студии Дома культуры имени Русакова.

В 1957-м впервые принял участие в киносъемках, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". В 1963-м окончил Театральное училище имени Щукина.

За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах, выступал в театре. Зрителям Кокшенов известен по кинолентам "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "Афоня".