Собянин рассказал о частоте движения общественного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о частоте движения общественного транспорта в столице. Градоначальник отметил, что она была скорректирована на время самоизоляции.

"Мы делаем максимальную частоту движения для чего – чтобы в вагонах была разряженная обстановка, если мы уменьшим количество поездов, люди опять начнут плечом к плечу стоять, конечно будут там контакты", – приводит ТАСС его слова.

Мэр пояснил, что увеличение потока общественного транспорта позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию друг между другом.

Ранее Собянин сообщил, что Москва находится в самой высокой группе риска по коронавиурсу, в связи с чем в городе принимаются жесткие решения для предотвращения коронавирусной инфекции.

В Москве были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения COVID-19, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля.

Собянин заявлял, что столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса. Кроме того, мэр объяснил необходимость строгих мер по самоизоляции и ограничению передвижения граждан разного возраста. По его словам, это связано с тем, что динамика заражения в Москве самая высокая.