Собянин призвал москвичей старше 65 лет воздержаться от поездок на общественном транспорте

16:32
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, воздержаться от поездок на общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.
"Москвичи, это все равно зона риска. У нас каждый день все равно еще около 700–3 800 человек тяжело болеют, ложатся в клиники наши, больницы ковидные. Ситуация все равно остается еще рисковой, для этой категории особенно. Поэтому, конечно, если возможно, надо воздерживаться от поездок", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее градоначальник объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным.
По его словам, ситуация с COVID-19 в столице улучшилась. Собянин отметил, что количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения инфекции по другим показателям упал в 2–3 раза.
Как стало известно ранее, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух торговых центрах Москвы – "РИО" Ленинский и "Дубровка". Уточнялось, что в ближайшие три недели вакцинация от коронавируса начнется еще в шести ТЦ.
Сейчас прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера".
В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.
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