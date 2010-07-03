Время работы сиделок для участников войны будет увеличено до 10 часов в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время работы сиделок для участников войны увеличат до 10 часов в день, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума.

Столичные власти выделят Московскому дому ветеранов войн и Вооруженных сил дополнительные деньги, чтобы увеличить число сиделок и улучшить уход за одинокими инвалидами и ветеранами ВОВ. На эти цели власти предусмотрели дополнительную субсидию в 195 миллионов рублей.

Сейчас Служба сиделок при Московском Доме ветеранов помогает 700 участникам войны. Сиделки проводят с ветеранами по восемь часов в день, то есть 53 часа в неделю.

Благодаря дополнительным средствам, программу помощи ветеранам расширят. Сиделки будут присматривать уже за 750 участниками войны. Кроме того, время их работы продлят до десяти часов в день. Для этого в Службу примут 80 новых сотрудниц.

Московский Дом ветеранов также запустил услугу для лежачих участников войны "Санаторий на дому". В год ею могут воспользоваться шесть тысяч человек. Еще 650 одиноких ветеранов находятся под опекой патронажной службы Дома.