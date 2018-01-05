5 января, 16:07
Фото: twitter.com/mossobyanin
Отреставрированный павильон "Космос" на ВДНХ откроется в марте. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"В марте откроем павильон "Космос" на ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды", – говорится в сообщении.
По словам мэра, сейчас идут последние приготовления к открытию.
Фото: witter.com/mossobyanin
Диаметр люстры из металла и рубинового стекла составляет более четырех метров. Весит она почти тонну. В 1930-е годы такая же украшала Троицкую башню Кремля, а затем в течение 20 лет освещала этот павильон. Однако в 1970-х ее демонтировали и потеряли. Сделать точную копию помогли советские чертежи и фотографии.
По периметру звезды установили несколько десятков светодиодных ламп. Необычный осветительный прибор станет частью новой экспозиции "Космонавтика и авиация". Она откроется в отреставрированном "Космосе" уже в 2018 году.
Павильон "Космос" на ВДНХ построен в 1939 году. Является объектом культурного наследия федерального значения.
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