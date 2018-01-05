Отреставрированный павильон "Космос" на ВДНХ откроется в марте. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"В марте откроем павильон "Космос" на ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды", – говорится в сообщении.

По словам мэра, сейчас идут последние приготовления к открытию.

Фото: witter.com/mossobyanin

Диаметр люстры из металла и рубинового стекла составляет более четырех метров. Весит она почти тонну. В 1930-е годы такая же украшала Троицкую башню Кремля, а затем в течение 20 лет освещала этот павильон. Однако в 1970-х ее демонтировали и потеряли. Сделать точную копию помогли советские чертежи и фотографии.

По периметру звезды установили несколько десятков светодиодных ламп. Необычный осветительный прибор станет частью новой экспозиции "Космонавтика и авиация". Она откроется в отреставрированном "Космосе" уже в 2018 году.

Павильон "Космос" на ВДНХ построен в 1939 году. Является объектом культурного наследия федерального значения.