Собянин установил минимальный размер взноса за капремонт в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году. Постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

C 1 января минимальный взнос достигнет 18,86 рубля. Ранее сообщалось, что он увеличился на 3,7%. Индексация ставки платы за содержание жилья составит 5%.

Тарифы на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение водоснабжение и водоотведение) с 1 января не поменяются. Их проиндексируют с 1 июля в среднем на 3,7%. Все действующие льготы и иные меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся.

Стоимость проезда по безлимитным абонементам в 2020 году не изменится. Цены на проезд поменяются с 1 февраля.

Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземном транспорте по карте "Тройка" будет стоить 40 рублей, по тарифу "90 минут" – 62. При оплате банковской картой проезд обойдется в 44 рубля.

При проезде на МЦД в зоне "Пригород" стоимость поездки по билету "Кошелек" составит 47 рублей, по банковским картам с технологией бесконтактной оплаты – 51 рубль.

"Единый" на одну поездку будет стоить 57 рублей, на две – 114 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей, на календарный месяц (не более 70 поездок) – 2 900 рублей.