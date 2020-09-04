Промышленное производство в Москве вышло на докризисный уровень – Собянин

13:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что промышленное производство в городе вышло на уровень, который был до кризиса. Об этом глава города сообщил Владимиру Путину на рабочей встрече.
"В целом торговля и услуги уже вышли на докризисный уровень. Промышленность вышла на докризисный уровень, стройка тоже вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Ввод жилья немножко меньше, но сами вложения, сама строительная индустрия уже вышла на эти этапы. Плюс помогло ваше решение по льготным ипотечным кредитам", – высказался Собянин.
Он также подчеркнул, что все меры, которые были предприняты для борьбы с коронавирусом, оказались правильными.
"Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством РФ, с вами. Они действительно сначала были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того, чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны. С другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли", – добавил мэр.
Ранее Сергей Собянин заявил, что сделал прививку от коронавируса. Свое состояние мэр назвал нормальным. "Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии", – рассказал градоначальник.
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