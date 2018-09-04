Собянин выделил финансирование на обучение музыке незрячих детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Президиум правительства Москвы принял постановление о выделении из городского бюджета дополнительного финансирования департаменту культуры в размере 4,0394 миллиона рублей. Деньги направят на работу отделения Детской школы искусств имени Светланова, открытого 3 сентября в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых.

В образовательном учреждении обучаются 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Среди них есть полностью незрячие и дети с остаточным зрением, а также с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте.

У школы искусств есть большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В ней обучаются 25 детей-инвалидов, из них 14 человек – инвалиды по зрению из числа учащихся школы-интерната № 1, также есть ученики с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна.

Учащиеся не раз становились стипендиатами правительства Москвы, лауреатами и дипломантами фонда "Новые имена", международных конкурсов детского творчества и поступали в профильные учебные заведения.

Оба учреждения расположены в Алексеевском районе города Москвы, в пешей доступности друг от друга, но для незрячих людей преодоление даже расстояния в 600–700 метров – значительной препятствие. Поэтому принято решение открыть отделение школы искусств в школе-интернате № 1.

Занятия музыкой начались с текущего учебного года. Их посещают 60 незрячих детей. Между учебными заведениями заключен договор безвозмездного пользования помещениями. Кроме того, внесены изменения в лицензию для ведения образовательной деятельности ДШИ по новому адресу. Подготовлены помещения, закуплена мебель и музыкальные инструменты.

Предполагается, что после выпуска талантливые незрячие дети смогут поступить в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Сергей Собянин провел заседание координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. По итогам, он поручил закупить экзоскелеты для реабилитации инвалидов-опорников, а также рассмотрел проект обучения незрячих детей музыке.

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