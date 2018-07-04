Собянин рассказал о планах модернизации "Мосэнерго"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго" на юго-западе столицы. По его словам, в 2015 году основной поставщик электричества и тепла Москвы завершил масштабную программу модернизации.

"На "Мосэнерго" ввели в эксплуатацию семь энергоэффективных парогазовых установок, которые составляют свыше 20% мощностей компании. Сегодня разрабатывается новая программа реконструкции, которая позволит вывести из эксплуатации значительную часть устаревших неэффективных мощностей. Кроме того, "Мосэнерго" реализует обширную экологическую программу", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря вводу парогазовых энергоблоков и реализации природоохранных мероприятий компания в 2017 году сократила выбросы на 13,4% и продолжает работу по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Также мэр отметил, что ТЭЦ, расположенные в Москве, долгие годы работают исключительно на природном газе, что ощутимо улучшило экологическую ситуацию в столице.

"Мосэнерго" ввели в эксплуатацию в 1952 году. Работает ТЭЦ на природном газе. обеспечивая электрической и тепловой энергией районы юго-запада и центра Москвы с населением 1,5 миллиона человек.

С 2017 года на территории ТЭЦ-20 действует музей истории "Мосэнерго" и энергетики Москвы, который одновременно является образовательной площадкой для студентов-энергетиков и местом притяжения для ветеранов отрасли.

В 2015 году на "Мосэнерго" завершилось строительство нового парогазового энергоблока ПГУ-420, установленная электрическая мощность которого составляет 418 МВт. Его основное оборудование включает газовую и паровую турбины производства Siemens, а также котел-утилизатор производства завода "Красный котельщик" ("Силовые машины"). В результате электрическая мощность ТЭЦ-20 увеличилась в 1,5 раза – с 730 до 1 083 МВт.

В 2017 году ТЭЦ-20 выработала 5,54 миллиарда кВт/ч электроэнергии и 4,77 миллиона Гкал тепла. В рамках дальнейшей модернизации до 2020 года планируется вывод из эксплуатации ряда устаревших энергетических котлов и турбин ТЭЦ-20. Построили ПГУ-420 за счет собственных средств "Мосэнерго" – без привлечения средств городского бюджета.