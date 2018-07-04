Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин впервые вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства.

"Я поздравляю вас, лауреатов первой премии в области архитектуры и градостроительства, которая создана специально для вас, чтобы была возможность отобрать лучших из лучших, и от имени москвичей, от имени Москвы хочу сказать вам спасибо. Спасибо, друзья! Поздравляю!", - сказал Собянин.

Кроме того, мэр подчеркнул, что власти стали больше уделять внимания "замечательным проектам". Также Собянин отметил, что москвичи стали более требовательными к тому, что строят в городе.

Собянин особо отметил важность профессии архитектора для облика Москвы. Кроме того, мэр отметил, что важно не только возводить уникальные архитектурные объекты, но и делать каждый микрорайон украшением города и комфортным для жильцов.

"Не менее важно создать новую градостроительную архитектуру жилых кварталов, детских садов, школ. Конечно, москвич любит смотреть на башни "Сити", на Кремль, храм Василия Блаженного. Но в повседневной своей жизни, выходя из подъезда, он видит свой микрорайон: видит детский сад, куда он приводит ребенка; видит станцию метрополитена, на которую садится; видит парки, которые его окружают; и скверы, улицы, по которым он каждый день ходит", – сказал Собянин.

По мнению мэра, среда должна быть современной и служить людям долгие годы. Также Собянин затронул тему реновации.

"Очень важно при программе реновации создавать новые образцы жилых домов, чтобы они украшали город", - сказал Собянин.

Премию учредили в 2017 году. Ее присуждают за разработку наиболее оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых поспособствует перспективному развитию строительной отрасли в столице.

Ранее лучшие архитектурные проекты отмечались премией города Москвы в области литературы и искусства в номинации "Архитектура и дизайн". Премию вручают в канун Дня архитектора, который отмечается 1 июля. Предусмотрено до пяти премий в размере миллиона рублей каждая.

Существует пять номинаций: лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины, лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома эконом-класса, лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома повышенной комфортности, лучшее архитектурно-градостроительное решение офисного и административного объекта, лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта общественного назначения.

Материалы на соискание премии предоставляют организации, общественные объединения, творческие союзы, авторы или коллективы авторы в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Их рассматривают на заседании Архитектурного совета Москвы под председательством главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Номинантов выбирали из 1,5 тысячи проектов, получивших свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительных решений. На победу в каждой номинации претендовало от трех до шести проектов. Лауреатами стали 17 специалистов в составе пяти творческих коллективов: работники ООО "Бюро", сотрудники ОАО "Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения "Моспроект-4", работники из ООО "Архитектурное бюро "Цимайло, Ляшенко и Партнеры" и ООО "Проект СПиЧ», сотрудники ООО "АБ "Рождественка".