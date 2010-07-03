Ежегодный беговой сезон откроется в Москве 7 апреля

Ежегодный беговой сезон откроется в столице 7 апреля, сообщил Сергей Собянин в своем официальном микроблоге в Twitter.
По его словам, в ближайшее воскресенье в "Лужниках" стартует забег "Апрель". "Дистанция всего пять километров – будем считать, разминка после зимы", – написал мэр.
Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться, отметил Собянин. Он также предложил москвичам поддержать бегунов на старте и финише.
В прошлом году в первом забеге весны "Апрель" приняли участие пять тысяч человек. Четыре участника пробежали пятикилометровую дистанцию забега менее чем за 15 минут.
Ранее специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе рассказал, что пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток. По его словам, биоритмы настроены таким образом, что физическая нагрузка за короткое время перед сном способствует выработке гормона счастья и хорошему засыпанию в дальнейшем.
Специалист отметил, что если есть усталость, то тренировку нужно отложить. Бегать лучше на пустой желудок, либо через два–три часа после еды. Начинающим тренировки на улице Орджоникидзе рекомендовал адекватно оценивать свои силы и не перегружаться. Нужно делать разминку и контролировать свое самочувствие.
Также специалист отметил, что, возвращаясь к пробежкам в теплое время года, нужно одеваться с учетом погоды, больше пить и по возможности избегать антиперспирантов, использование которых может привести к нарушению теплообмена.
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