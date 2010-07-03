Собянин поздравил Александра Градского с юбилеем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с юбилеем известного певца, поэта, композитора Александра Градского.

"Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваше многогранное творчество снискало вам искреннюю любовь миллионов слушателей разных поколений и музыкальных пристрастий. Песни в вашем исполнении обладают мощной энергетикой и необыкновенным лиризмом", – сказано в поздравительной телеграмме на сайте мэра и правительства Москвы.

Глава города также отметил мощную энергетику и необыкновенный лиризм песен артиста.

Ранее Градского с 70-летием поздравил президент РФ Владимир Путин.

"Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства", – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.

С детства увлекавшийся музыкой, Градский начал свою музыкальную деятельность в 1965 году, основав одну из первых советских рок-групп "Славяне", на следующий год, в 1966 году он организовал группу "Скоморохи", принесшую ему наибольшую популярность. Также принимал участие в группах "Тараканы", "Лос Панчос", "Скифы".

В 1969 году Градский поступил в ГМПИ имени Гнесиных на факультет сольного пения. Параллельно он начинает сольную карьеру, выступая один, под гитару. К этому времени относятся "Баллада о птицеферме", "Скоморохи" и маленькая рок-опера "Муха-Цокотуха".

Дискография Градкого насчитывает более трех десятков альбомов. Он является автором первой советской рок-оперы "Стадион" 1973 года, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга и музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.

С 1987 года Градский стал членом Союза композиторов. Ровно через десять лет он получил звание Заслуженного деятеля искусства России. Также является Народным артистом России.

