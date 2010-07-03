Собянин поздравил Александра Градского с юбилеем

12:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил с юбилеем известного певца, поэта, композитора Александра Градского.
"Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства. Ваше многогранное творчество снискало вам искреннюю любовь миллионов слушателей разных поколений и музыкальных пристрастий. Песни в вашем исполнении обладают мощной энергетикой и необыкновенным лиризмом", – сказано в поздравительной телеграмме на сайте мэра и правительства Москвы.
Глава города также отметил мощную энергетику и необыкновенный лиризм песен артиста.
Ранее Градского с 70-летием поздравил президент РФ Владимир Путин.
"Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства", – говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.
С детства увлекавшийся музыкой, Градский начал свою музыкальную деятельность в 1965 году, основав одну из первых советских рок-групп "Славяне", на следующий год, в 1966 году он организовал группу "Скоморохи", принесшую ему наибольшую популярность. Также принимал участие в группах "Тараканы", "Лос Панчос", "Скифы".
В 1969 году Градский поступил в ГМПИ имени Гнесиных на факультет сольного пения. Параллельно он начинает сольную карьеру, выступая один, под гитару. К этому времени относятся "Баллада о птицеферме", "Скоморохи" и маленькая рок-опера "Муха-Цокотуха".
Дискография Градкого насчитывает более трех десятков альбомов. Он является автором первой советской рок-оперы "Стадион" 1973 года, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга и музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов.
С 1987 года Градский стал членом Союза композиторов. Ровно через десять лет он получил звание Заслуженного деятеля искусства России. Также является Народным артистом России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: