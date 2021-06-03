Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице запустят новый кадровый проект "Московская техническая школа", в рамках которого планируется объединить технологические компетенции ведущих вузов и научных организаций.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума подписали Сергей Собянин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

В рамках заключенного соглашения будет создана сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК) с современной инфраструктурой, которые займутся подготовкой кадров для столичной промышленности. Главным образом речь идет о высокотехнологичных предприятиях, работающих в сфере робототехники, искусственного интеллекта, аддитивных технологий, беспилотного транспорта и цифровых двойников.

Первым в рамках соглашения станет создание ЦТПК "Технологии связи". Планируется, что предприятия будут оставлять заявки на подготовку и переподготовку своих сотрудников для повышения их квалификации, а образовательный партнер подготовит необходимую для этого образовательную программу.

Ожидается, что производительность прошедших обучение сотрудников увеличится более чем на 20%. Партнерам проекта будут предоставляться субсидии из городского бюджета на переподготовку кадров. Максимальная компенсация на обучение одного специалиста составит 120 тысяч рублей.

Ранее кадровые проекты правительства Москвы признали лучшими в рамках конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления". В тройку лучших включили столичную инициативу "Персональный трек развития". Ее также назвали лучшей кадровой практикой по мнению конкурсантов.