Собянин отметил важность общественных пространств в борьбе городов за человеческий капитал

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Сергей Собянин в рамках сессии "Качество жизни – основной драйвер современного развития" на ПМЭФ заявил о важности создания качественных общественных пространств в борьбе городов за человеческий капитал.

"Это, конечно, поразительно, что общественные пространства занимают третье место в ряду самых сущностных, самых востребованных направлений. Я не представляю, кто бы из здесь сидящих сказал, что на третьем месте по важности общественные городские пространства", – приводит его слова Агентство "Москва".

По его словам, города начали конкурировать за людей и за то, чтобы их города были самыми лучшими по качеству жизни сразу по всем направлениям.

Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время в постиндустриальной экономике первое место занимает человеческий капитал, и города, которые достигли высокого качества среды и жизни, – безусловные лидеры.

Ранее Собянин заявил, что умный город – это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Он рассказал, что столица прошла сертификацию соответствия международным стандартам умного города.

Также мэр в рамках онлайн-форума Smart Cities Moscow рассказал, что Москва активно использует инновации, отработанные в зарубежных странах. Градоначальник отметил, что значительное внимание уделяется внедрению искусственного интеллекта, аддитивных технологий и блокчейна.