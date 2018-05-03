Собянин утвердил порядок предоставления грантов работодателям, трудоустраивающим инвалидов

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Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов, которые положены работодателям за активное участие в трудоустройстве инвалидов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Согласно приложению к документу, гранты предоставят, чтобы стимулировать работодателей к обеспечению стабильной занятости инвалидов.

Сейчас компании получают городские субсидии за трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Им компенсируют обучение и дополнительное образование сотрудников с инвалидностью.

Кроме того, в 2017 году Сергей Собянин утвердил административный регламент по надзору и контролю за приемом на работу инвалидов по квоте.