Собянин поздравил ректора МГУ Садовничего с 80-летним юбилеем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил ректора Московского государственного университета им. М. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на странице градоначальника в социальной сети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что вся жизнь выдающегося ученого и общественного деятеля Садовничего была связана с МГУ.

"От всей души желаю Виктору Антоновичу здоровья, благополучия и новых достижений", – написал мэр.

Садовничий родился 3 апреля 1939 года в поселке Краснопавловка (Харьковская область). В 1958 году поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил с отличием по специальности "математика".

В 1982 году стал заведующим кафедрой математического анализа своего факультета. В марте 1992 года Садовничий был избран ректором МГУ. С тех пор он трижды переизбирался на эту должность.