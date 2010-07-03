Собянин поздравил ректора МГУ Садовничего с 80-летним юбилеем

Сергей Собянин поздравил ректора Московского государственного университета им. М. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летним юбилеем. Поздравление опубликовано на странице градоначальника в социальной сети "ВКонтакте".
Собянин отметил, что вся жизнь выдающегося ученого и общественного деятеля Садовничего была связана с МГУ.
"От всей души желаю Виктору Антоновичу здоровья, благополучия и новых достижений", – написал мэр.
Садовничий родился 3 апреля 1939 года в поселке Краснопавловка (Харьковская область). В 1958 году поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил с отличием по специальности "математика".
В 1982 году стал заведующим кафедрой математического анализа своего факультета. В марте 1992 года Садовничий был избран ректором МГУ. С тех пор он трижды переизбирался на эту должность.
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