Команда детского технопарка "Мосгормаш" выиграла национальный конкурс

Команда детского технопарка "Мосгормаш" выиграла национальный конкурс среди школьников по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов. Как написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин, ребята спроектировали Стратосферный космодром.

По мнению будущих ученых, в перспективе старт из стратосферы позволит уменьшить массу ракет и сделать запуски более безопасными и экологичными. "Поздравляю ребят с победой и желаю им увидеть плоды своей работы на практике", – написал глава города.

Первый московский детский технопарк был открыт в мае 2016 года на территории технопарка "Мосгормаш". Его профильные образовательные направления – робототехника, геоинформатика, космонавтика. Площадь детского технопарка составляет порядка 250 квадратных метров, на которых могут обучаться 360 ребят в год. При этом в рамках ознакомительных туров его смогут посещать еще не менее 2500 столичных школьников.