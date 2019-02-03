Сергей Собянин пригласил москвичей на фотовыставку "Родное ретро" Михаила Дашевского.

У себя в Twitter мэр написал, что на выставке можно увидеть снимки города и горожан от шестидесятых до двухтысячных годов. Это документальные фотографии, без подготовки и режиссуры.

В #МузейМосквы идет ностальгическая фотовыставка Михаила Дашевского. Москва и москвичи - от шестидесятых до начала 2000-х. https://t.co/dWWqpSdW4f pic.twitter.com/APSeSinPXb — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 февраля 2019 г.



Выставка проходит в Музее Москвы до 24-го февраля. Подробности можно узнать на сайте музея.