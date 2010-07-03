Собянин поздравил актрису Раису Максимову с юбилеем

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Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Раису Максимову.

"Великолепная актриса, вы своим творчеством дарите людям радость встречи с искусством самой высокой пробы. На сцене МХТ имени Чехова вами созданы в лучших традициях русской актерской школы десятки незабываемых женских образов", – сказано в телеграмме на сайте мэра и правительства столицы.

Он также отметил, что спектакли и фильмы с участием актрисы вошли в золотой фонд отечественного театра и кино.

Раиса Максимова является выпускницей Саратовского театрального училища и Школы-студии МХАТ (курс Массальского). Она дебютировала на сцене Саратовского ТЮЗа. А в 1956 году принята в труппу МХАТа.

Среди ее ролей в театре – Фея в "Синей птице", Наташа и Настя в "На дне", Ирина и Ольга в "Трех сестрах", Госпожа Пернель в "Тартюфе", Рэнэ в "Кабале святош". В кино она также внесла свой вклад – она снималась у Пырьева в "Идиоте", у Микаэляна во "Вдовах", у Кордона в "Послушай, не идет ли дождь?".

Сейчас Максимова занята в спектаклях МХТ имени Чехова "Лес" (Бодаева), "Северный ветер" (Вечная Алиса).

