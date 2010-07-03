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Сергей Собянин посетил новое здание Первого апелляционного и Второго кассационного судов общей юрисдикции.

Новые суды были созданы Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 года № 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции".

Первый апелляционный суд рассматривает апелляции на судебные акты Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского, Ярославского областных судов, Московского городского и Московского областного судов.

Второй кассационный суд пересматривает вступившие в законную силу судебные акты, принятые судами Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы.

Для размещения судов были выбраны нежилые помещения в семиэтажном бизнес-центре "Верейская Плаза IV" площадью 30 тысяч квадратных метров, находящиеся на территории делового квартала "Верейская Плаза" по адресу: Москва, улица Верейская, дом № 29, строение 34.

В 2020 году планируется завершить строительство нового здания Троицкого районного суда. Также проектируются новые здания десяти районных судов (Гагаринского, Коптевского, Кузьминского, Лефортовского, Савеловского, Таганского, Басманного, Хамовнического, Хорошевского и Чертановского). Их строительство будет осуществляться за счет Федеральной адресной инвестиционной программы.

