Собянин рассказал о сокращении времени оформления документов в службе занятости

Сергей Собянин рассказал, что время оформления бумаг в московской службе занятности сократилось в два раза. Об этом этом мэр Москвы сообщил на своем персональном сайте.
Мэр рассказал, что к настоящему времени была проведена масштабная работа по скоращению времени оформления документов. Так, первое на что они обратили внимание – это сокращение бумаг, которые нужно оформить соискателю. "Оставили только самые необходимые: 11 документов и столько же подписей. Это не предел, бумажную работу будем сокращать и дальше", – добавил мэр столицы.
Он отметил, что сейчас соискателю работы потребуется 20–30 минут, чтобы оформить все необходимые документы. "А значит – сотрудник службы занятости может 25-30 минут поговорить с пришедшим к нему человеком, попытаться понять и реально решить его проблему", – уточнил градоначальник.
Следом, по словам мэра города, они разделили услуги службы занятости населения на базовые и персональные. Базовые услуги – это оформление пособия по безработице, поиск подходящей вакансии, составление резюме и другие. Их теперь можно получить в центрах госуслуг "Мои документы".
"Если соискатель настроен на активный поиск работы и ему требуется индивидуальный подход. Тогда можно обратиться во флагманский офис "Моя работа", который предоставляет расширенный комплекс услуг", – отметил Собянин.
В офисе "Моя работа" специалисты расскажут о наиболее популярных профессиях, которые пользуются спросом на рынке труда. А также подскажут, какие требования работодатели предъявляют к соискателям. Эксперты также помогут разобраться, в чем кроется причина долгих поисков работы.
Соискателей научат правильно выделять свои сильные стороны и подскажут, как сделать так, чтобы резюме увидело больше работодателей. Все желающие смогут пройти профессиональное обучение по развитию личных компетенций.
Мэр добавил, что в будущем служба занятости должна выйти на новый уровень "биржи труда", где сотрудники могли бы стать настоящими соцпомощниками для семей, которые нуждаются в помощи. В их обязанности будет входить помощь в устранении бытовых, образовательных, психологических проблем.
Также они помогут устранить барьеры, которые создаются при поиске работы, тем самым позволяя им дальше жить обычной жизнью и содержать себя и свою семью. Собянин добавил, что разработка данного подхода начнется в ближайшее время.
Собянин рассказал о сокращении времени оформления документов в службе занятости
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