В Москве открылась запись на добровольный квалификационный экзамен для старшекурсников

02 апреля, 19:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин объявил о начале регистрации на добровольный квалификационный экзамен для студентов старших курсов. Об этом он написал на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня открылась регистрация на добровольный квалификационный экзамен для студентов старших курсов. (...) Экзамен состоит из теории и практики. Причем практический этап – это кейсы от компаний, которые ищут молодые кадры", – рассказал градоначальник.
Собянин отметил, что в минувшем году квалификационный экзамен помог более чем 100 студентам получить приглашение на работу. Еще 80 участников проекта попали на оплачиваемую стажировку в крупные компании.
Регистрация на добровольный квалификационный экзамен доступна на официальном сайте проекта. В 2021 году список профессий для студентов расширен до 60.
В конце марта стало известно, что Рособрнадзор рассматривает возможность бессрочной аккредитации и лицензии для вузов. Новая модель разрабатывается при участии профессионального сообщества и будет отвечать мировым тенденциям.
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