Москвичи назвали программу для людей старшего поколения "Московское долголетие"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Проект для людей старшего поколения получил название "Московское долголетие". Об этом написал Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра, название выбрали сами горожане. Голосование проводилось на портале mos.ru и в территориальных центрах социального обслуживания. Кроме того, голоса за понравившийся вариант также могли оставить посетители Московского культурного форума.

Среди популярных вариантов оказались "Москва – город долголетия" и "Активное поколение". Всего в голосовании приняли участие более 100 тысяч человек.

Проект для людей старшего поколения будет называться "Московское долголетие". Так решили сами горожане. Голосование шло на портале https://t.co/cFrrTPNDNE и в территориальных центрах социального обслуживания. Больше 68 тысяч человек уже подали заявки на участие в этом проекте. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 апреля 2018 г.



Ранее в столице стартовал проект по активному долголетию. Для пожилых людей организуют культурный, образовательный и спортивный досуг. Занятия будут проходить один–два раза в неделю, они будут бесплатными.

Пенсионеры смогут записаться на занятия по скандинавской ходьбе, танцам, рисованию, пению или гимнастике. Также разработан специальный курс о здоровом образе жизни и правильном питании – "Здорово жить". Все желающие смогут посетить занятия по информатике.

Оставить заявку на участие в проекте можно в любом территориальном центре социального обслуживания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

В центре также можно ознакомиться с расписанием занятий. Группы формируются в каждом районе в зависимости от предпочтений жителей.

Заявки на участие в проекте подали уже больше 68 тысяч человек. Всего в столице проживают больше трех миллионов пенсионеров. Из них более 650 тысяч человек моложе 65 лет. Еще около 600 москвичей достигли 100 лет.

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