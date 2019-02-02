Мэр Москвы поздравил ветеранов с годовщиной победы в Сталинградской битве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Мэр Москвы отметил, что это событие российской истории стало символом мужества советских офицеров, недаром ему посвящено столько книг и фильмов.
"200 дней кровопролитных боев изменили ход войны, проложили путь к нашей Победе. Низкий поклон и вечная память всем участникам великого сражения", – пишет глава города.
Также ветеранов с годовщиной этого сражения поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно стало переломным моментом в ходе войны, положив начало коренному перелому. Битва продлилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года.
Памятные мероприятия в честь годовщины Сталинградской битвы проходят в Москве
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