Мэр Москвы поздравил ветеранов с годовщиной победы в Сталинградской битве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 76-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Мэр Москвы отметил, что это событие российской истории стало символом мужества советских офицеров, недаром ему посвящено столько книг и фильмов.

"200 дней кровопролитных боев изменили ход войны, проложили путь к нашей Победе. Низкий поклон и вечная память всем участникам великого сражения", – пишет глава города.

Также ветеранов с годовщиной этого сражения поздравил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Оно стало переломным моментом в ходе войны, положив начало коренному перелому. Битва продлилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года.

