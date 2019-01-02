Собянин рассказал о создании плавательного центра в "Лужниках"

Плавательный центр в "Лужниках" станет самым большим в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.
После реконструкции в центре станет в два раза больше дорожек, появятся два бассейна и детский аквапарк. Также будет восстановлена разъезжающаяся историческая кровля, что позволит купаться летом под открытым небом, рассказал мэр.
После реконструкции плавательного комплекса в его состав также войдут фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта. В ходе работ площадь объекта увеличится более чем вдвое − с 19,7 до 56,5 тысячи квадратных метров. Фасады бассейна украсят копиями исторических барельефов.
В ближайшие три года в Москве построят 23 бассейна.
Хотим также восстановить историческую функцию кровли. Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом. Эта уникальная конструкция не работала много лет. https://t.co/kD2fjm3lfC
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