Гостями фестиваля "Путешествие в Рождество" за 2 дня стали более 4 млн человек

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Новогодние мероприятия в столице за два дня посетили более четырех миллионов человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Улица Тверская, площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", парки культуры за два дня посетили уже больше 4 миллионов человек", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Фестиваль "Путешествия в Рождество" открылся 22 декабря. Он продолжится в Москве до 14 января. Программа охватила 83 площадки, расположенных в разных округах столицы. Гавным местом торжества стала Тверская улица. Там проходят красочные спектакли.