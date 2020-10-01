Объем плановой медпомощи в столице сохранится – Собянин

01 октября, 19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объемы оказания плановой медицинской помощи в больницах Москвы будут сохранены, несмотря на рост выявляемых случаев COVID-19 за последние недели. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас запас коечного фонда достаточный, и мы стараемся большие клиники из плановой работы не выводить", – сообщил мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, даже с учетом пандемии коронавирусной инфекции объемы плановой медпомощи не уменьшались, если сравнивать с 2019 годом.
"То есть все основные параметры сохранились, и будем и дальше так делать. Для минимизации рисков распространения инфекции поступающих в больницы на плановую госпитализацию проверяют на коронавирус", – обратил внимание градоначальник.
Градоначальник уточнил, что каждый день из резервного фонда выводятся дополнительные блоки больниц для лечения больных COVID-19. "Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в "горячем" резерве", – пояснил мэр.
Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет. При этом отмечалось, что власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за ситуации с COVID-19. По словам мэра, соблюдать меры и требования по безопасности сейчас очень важно.
Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет
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