1 августа, 19:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения. Запись мэр сделал у себя в Twitter.
Градоначальник напомнил, что недавно завершилась реконструкция Центрального павильона, заработали исторические фонтаны.
Поздравляю #ВДНХ с днем рождения. Рад, что этот праздник выставка встречает во всей красе. Мы привели в порядок Центральный павильон и запустили исторические фонтаны. Дальше будет лучше. Начинается новая история. pic.twitter.com/H4wxMBrl5g— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.
1 августа в рамках IV международного фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ состоится шоу французского театра Les Plasticiens Volants "Космическая одиссея".
Также симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" исполнит любимые всеми мелодии. Выступление начнется с полонеза Петра Ильича Чайковского из оперы "Евгений Онегин".
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