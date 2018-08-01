Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения. Запись мэр сделал у себя в Twitter.

Градоначальник напомнил, что недавно завершилась реконструкция Центрального павильона, заработали исторические фонтаны.

Поздравляю #ВДНХ с днем рождения. Рад, что этот праздник выставка встречает во всей красе. Мы привели в порядок Центральный павильон и запустили исторические фонтаны. Дальше будет лучше. Начинается новая история. pic.twitter.com/H4wxMBrl5g — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.



1 августа в рамках IV международного фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ состоится шоу французского театра Les Plasticiens Volants "Космическая одиссея".

Также симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" исполнит любимые всеми мелодии. Выступление начнется с полонеза Петра Ильича Чайковского из оперы "Евгений Онегин".