В Москве продлят проездные, по которым с 30 марта по 11 мая совершили не более 8 поездок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У москвичей появится возможность продлить действие проездных билетов на общественный транспорт.

Так, продление станет возможным при условии, если в период с 30 марта по 11 мая текущего года по проездному было совершено не более 8 поездок. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что инициатива актуальна для проездных на 60 поездок, а также безлимитных проездных на 30, 90 и 365 дней, срок действия которых закончился в период с 30 марта по 11 мая включительно.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что действие временной рассадки пассажиров с учетом социальной дистанции продлевается до 11 мая.

В компании отметили, что схема рассадки пассажиров будет зависеть от конфигурации вагонов. Новые правила будут актуальны во всех поездах дальнего следования, включая "Ласточки", "Стрижи" и "Сапсаны".