Собянин поздравил с днем рождения актера Шакурова

01 января 2018, 12:52
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Сергея Шакурова. Телеграмма от мэра опубликована на портале правительства Москвы.
"Выдающийся актер, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. В Вашем творческом багаже десятки прекрасных театральных ролей, за каждой из которых – глубокое понимание образа героя и мастерство перевоплощения", – сказано в поздравлении. Отмечается также, что фильмы с участием артиста стали классикой отечественного кино.
Актер Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Он окончил школу-студию при Центральном детском театре. Состоял в труппе Московского драматического театра на Малой Бронной до 1965 года.
Известность актеру принесли фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Экипаж". Он также снялся в сериалах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Тайны дворцовых переворотов", "Белая гвардия".
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