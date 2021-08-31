Санаторно-курортные карты в будущем будут формироваться автоматически – Мурашко

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В будущем санаторно-курортные карты будут формироваться автоматически после прохождения диспансеризации, за ними не нужно будет обращаться в медучреждения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы рассматриваем один из таких часто задаваемых вопросов, как санаторно-курортную карту получить. Человеку, который прошел диспансеризацию, ряд анализов, соответственно, нужно доработать таким образом, чтобы эта карта была действительна в течение года и формировалась автоматически, чтобы не нужно было за ней обращаться в медицинскую организацию", – отметил он в эфире канала "Россия 24".

Мурашко подчеркнул, что взаимодействие граждан с системой здравоохранения должно стать еще более простым, понятным и эффективным.

Ранее Мурашко заявил, что данные россиян о прохождении вакцинации в будущем будут систематизировать в рамках одного ресурса. Он отметил, что речь идет не только о вакцинации от коронавируса, но и обо всех прививках.