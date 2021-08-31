В Совфеде предложили проводить диспансеризацию детей после коронавируса

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В России необходимо проводить диспансеризацию детей, которые перенесли COVID-19. Соответствующее предложение в адрес Минздрава направил комитет Совфеда по социальной политике, сообщает "Парламентская газета".

"Сейчас такие медосмотры не проводятся. Нужно проводить диспансеризацию переболевших даже в легкой и "стертой" формах, чтобы контролировать вероятные изменения", – приводятся в материале слова зампредседателя комитета Совфеда по соцполитике Татьяны Кусайко.

Как отмечается, данное предложение подготовили по итогам результатов круглого стола комитета верхней палаты парламента и экспертным советом по здравоохранению.

Кусайко уточнила, что предложения и алгоритмы, разработанные медицинским сообществом, предоставлены Минздраву и должны войти в обновленную редакцию временных методических рекомендаций по ведению детей с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что новые штаммы коронавируса не представляют высокой опасности для детей.

Вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года. Об этом ранее рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

