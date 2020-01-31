В Ассоциации владельцев кинотеатров рассматривают коронавирус как угрозу для спроса

Фото: портал мэра и правительства МосквыАндрей Никеричев

Владельцы кинотеатров в некоторых городах пристально следят за развитием ситуации с коронавирусом, чтобы, в случае угрозы здоровью населения, отменить массовые показы. Об этом Москве 24 рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Звоночки поступают на кинотеатры как места массового посещения, в некоторых городах обращают внимание. Сеансы еще не отменяют. Но в каких-то городах пристально начинают следить, чтобы, в случае чего, где-то запретить показы или массовые мероприятия и так далее", – заявил Березин.

В то же время председатель ассоциации отметил, что пока падения спроса на билеты не наблюдается. "На таком коротком сроке увидеть, что это (эпидемия коронавируса. – Прим. ред.) как-то повлияло, упали продажи, пока невозможно. Но мы как потенциальную угрозу это рассматриваем", – пояснил Березин.

Он также добавил, что сам лично не советует паниковать и отказываться от походов в зрительные залы. "Я лично рекомендую одевать маску и ходить в кино", – заключил собеседник сайта.

Напомним, ранее стало известно о первых случаях заражения коронавирусом на территории России – в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая. Состояние пациентов стабильное.

В то же время в Роспотребнадзоре исключили риск распространения болезни по территории страны.

О первых случаях заболевания новой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, стало известно в декабре 2019 года. Эпидемия началась в административном центре китайской провинции Хубэй города Ухань. Всего в Китае уже зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами вируса стали 213 человек.

ВОЗ официально признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.