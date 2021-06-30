Иммунолог дал советы, что делать при осложнениях после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Временный подъем температуры или головная боль – это нормальные симптомы при получении первого или второго компонента вакцины, рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"У меня нет информации про ухудшение самочувствия. Сутки "слегка колбасит". Я советую выпить таблеточку аспирина, и, мне кажется, все пройдет. Кому-то поможет аспирин с анальгином. Ничего бояться не надо, на иммунитет это не повлияет, но неприятные ощущения все уберутся", – отметил специалист.

По его словам, при небольшой температуре можно вовсе ничего не делать. При этом если наблюдаются боли в мышцах, ломота в суставах, необходимо обратиться в пункт вакцинации, чтобы данные симптомы внесли в список осложнений.

Жемчугов подчеркнул, что данная информация позволит производителям совершенствовать препараты. А посты в соцсетях об осложнениях он назвал бессмысленными.

Ранее сообщалось, что, согласно опыту других болезней, заражение в период после инъекции первого компонента вакцины не отличается серьезным осложнением течения болезни. Предположение о том, что иммунная система будет перегружена в случае заболевания сразу после вакцинации, является безосновательным с точки зрения иммунологии.

