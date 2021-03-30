Песков заявил, что COVID-19 победить очень сложно

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Коронавирусную инфекцию победить очень сложно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, COVID-19 никуда не уйдет.

"Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков оценил динамику эпидситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что в России динамика эпидемиологической ситуации внушает осторожный оптимизм.

Накануне Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации в России коллективный иммунитет будет к коронавирусу к концу лета. По его словам, о снятии ограничений можно будет говорить, как только он будет достигнут. Глава государства отметил, что для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы привитыми было около 70% взрослого населения.