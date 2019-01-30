Эксперты назвали формулу доброго утра

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Эксперты не устают напоминать, что утро – это залог целого дня. Как создать себе хорошее настроение с самого утра, ощутить заряд бодрости и внутреннее равновесие, рассказала "Дням.ру" специалист по фэншуй Лариса Нестеренко.

По ее словам, не стоит, едва проснувшись, вскакивать с постели и мчаться по делам. Вместо этого эксперт посоветовала расслабиться и размеренно подышать, чтобы насытить головной мозг и другие органы кислородом.

Кроме того, отметила Нестеренко, груз предстоящих дел может сразу настроить на мрачный или обеспокоенный лад. По этой причине сперва нужно подумать о чем-то приятном, например, о близких и дорогих сердцу людях. Это задаст позитивное настроение на весь день вперед.

Эксперт также отметила важную роль цветов и чистой воды в первые минуты после пробуждения. Букет или хотя бы один цветок, подготовленный с вечера, поможет почувствовать внутреннюю гармонию и придаст заряд бодрости, пояснила специалист по фэншуй. Стакан воды комнатной температуры она посоветовала выпить небольшими глотками, встав на носочки, чтобы правильно разбудить свой организм.

Завтракать Нестеренко рекомендовала без спешки, причем в утреннем рационе обязательно должны присутствовать свежие зеленые овощи, которые полезны для печени. А работе сердца поможет утренняя музыка, считает эксперт. По ее мнению, любимые мелодии позволяют прислушаться к себе и настроиться на хороший день. Какую именно музыку слушать с утра – неважно, все зависит от предпочтений самого человека и его планов на день, подытожила эксперт.