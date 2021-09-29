Эксперт заявил, что Россия переживает вторую волну коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Говорить о четвертой волне коронавируса в России некорректно, начавшийся в июне рост заболеваемости является лишь вторым с начала пандемии, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. <...> Вот сейчас, по сути, вторая волна, "уханьский" штамм выдавлен полностью и доминирует "индийский" – "Дельта", – пояснил он.

Горелов уточнил, что волна заболеваемости начинается с нулевых показателей, за которыми следует подъем и снижение до параметров, близких к нулевым.

"Через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим", – добавил эксперт.

Горелов отметил, что первоначальное предположение, что коронавирус может стать сезонным заболеванием, также не подтвердилось. Эксперт пояснил, что особенности течения пандемии уже развенчали данную теорию.

"Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18–19 тысяч новых случаев ежедневно, – это достаточно серьезная, напряженная ситуация", – указал он.

Ранее инфекционист рассказала, сколько еще может продлиться пандемия. По ее словам, о возможности возвращения к привычной жизни можно будет говорить лишь после анализа весенних показателей заболеваемости.