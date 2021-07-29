Врач рекомендовал онкопациентам не затягивать с вакцинацией от COVID-19

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Пациентам с онкологическими заболеваниями следует привиться от коронавируса в короткие сроки, так как они входят в зону особого риска. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Онкологические пациенты, как и пациенты с другими хроническими заболеваниями, конечно, входят в зону особого риска – это повышенный риск заражения, повышенный риск тяжелого течения заболевания, именно поэтому пациентам с онкологическими заболеваниями мы рекомендуем вакцинироваться как можно быстрее", – приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Эксперт рассказал о ранее разработанных специалистами Московского онкологического общества рекомендациях по вакцинации от коронавирусной инфекции пациентов с раковыми заболеваниями. Именно ими руководствуется врач, принимая решение о возможности вакцинации.

Он уточнил, что учитывается острота состояния. Если в настоящий момент произошло обострение заболевания, пациента вакцинировать не будут. Медики принимают решение в зависимости от ситуации конкретного человека.

Тяжельников отметил, что вакцинация не может стать детонатором спящей болезни и каким-либо образом повлиять на течение любых заболеваний, добавив, что в течение всего периода клинических исследований и в процессе массовой вакцинации существенные нежелательные проявления не выявлялись.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кому положен временный медотвод от вакцинации. По словам медика, прививка временно противопоказана людям из групп риска. При этом такие граждане все равно могут вакцинироваться при стабильном состоянии и вне обострения заболевания.

