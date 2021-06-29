Голикова заявила, что штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиян, которые переболели коронавирусом, предупредили, что новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного "ускальзывания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета", – отметила она.
Ранее замдиректора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что эффективность "Спутника V" против "индийского" штамма составляет около 90%.
Он подчеркнул, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.
В России растет интенсивность распространения "индийского" штамма коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала основные симптомы "индийского" штамма коронавируса. К ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.
В России был выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"
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